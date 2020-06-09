نائب: الحلبوسي سيواجه السجن قريبا

2020/06/09 | 17:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيواجه السجن قريبا.

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