نائب: دخول القوات الأميركية للعراق جاء من دون غطاء قانوني وجمعنا التواقيع لتجريمها

2020/06/09 | 17:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي ، اليوم الثلاثاء، أن دخول القوات الأميركية للعراق جاء بدون غطاء قانوني.وقال الخزعلي في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “قرار مجلس الامن أشار ان القوات الأميركية والبريطانية قوات احتلال”.وأضاف أن “استكملنا الإجراءات القانونية وتم جمع تواقيع في البرلمان للتصويت على قانون تجريم […]

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