بعقد جديد.. راموس يهدد الرقم القياسي لراؤول في ريال مدريد

2020/06/09 | 17:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بات الرقم القياسي لقائد ريال مدريد الأسبق، راؤول غونزاليس، الذي يعد أكثر اللاعبين مشاركة مع النادي الملكي، مهددا بالتحطيم، بعدما اقترب سيرخيو راموس، من تجديد عقده مع النادي.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة الريال، ستعرض على راموس البالغ من العمر 34 عاما، تجديد عقده لمدة موسم إضافي، لينتهي في 2022 بدلا من […]

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