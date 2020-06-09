2020/06/09 | 17:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: سوق سوداء لبيع أكياس البلازما في العراق.



تطبيق إلكتروني يثير الجدل في المغرب.



بعد شهرين..



التباعد أساس الصلاة الجماعية في الأردن.



جامعة افتراضية في الجزائر.



وفي جولتنا أيضا: فن متنقل في غزة.

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