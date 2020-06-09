إياتا: قطاع الطيران يتجه صوب خسارة 84 مليار دولار هذا العام

2020/06/09 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى خسائر قياسية لقطاع الطيران تبلغ 84 مليار دولار في عام 2020، معتبرا إياه "أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وقال الاتحاد إن من المتوقع أن ترتفع حركة السفر الجوي بنسبة 55 بالمئة في عام 2021 من مستواها المنخفض هذا العام، لكنها ستكون أقل بنسبة 29 بالمئة عن مستواها لعام 2019.

وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك "من الناحية المالية، فإن (القطاع) سيتراجع في عام 2020 ​​باعتباره أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وتنبأ الاتحاد بأن يُمنى القطاع في 2021 بخسائر بقيمة 15.8 مليار دولار أخرى، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تُعزى إلى حد كبير إلى الوباء نحو 100 مليار دولار، إذ يظل مستوى التعافي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في حين خفضت شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.

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