مطالبات نيابية بدفع مستحقات الفلاحين وايقاف دخول الحنطة والشعير بصورة غير رسمية

2020/06/09 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، بتسليم المستحقات المالية للفلاحين وايقاف عمليات دخول المحاصيل بشكل غير رسمي.

وقال مكتب الكعبي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا نظمته لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، بحضور رئيسها سلام الشمري ووزير الزراعة محمد كريم جاسم ووزير التجارة علاء احمد عبيد، ومستشارية الامن الوطني وعدد من المدراء المعنيين في كلتا الوزارتين، لبحث مجمل مشاكل الفلاحين وتفعيل القطاع الخاص والاستثمار واتخاذ الحلول بصددها ومناقشة معوقات استلام محصول الحنطة في سايلوات وزارة التجارة وشركات وزارة الزراعة واليات الفحص والتنقية المعمول بها في شركات الوزارة".

وخاطب الكعبي خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لـ "الايعاز بدوره الى الجهات ذات العلاقة باعادة العمل بالمواصفات الفنية في آلية استلام محصول الشعير والاسراع في تسليم المستحقات المالية للفلاحين عن تسويق محاصيل الشعير لعام ٢٠١٩ ، سيما وان قضية استلام مستحقات الفلاحين من اولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية رغم كل الظروف المالية الحالية".

وأكد على "ضرورة فتح مراكز تسويقية جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة من انتاج محصولي الحنطة والشعير لهذا العام واعادة تقييم الدعم المقدم الى الفلاحين في عموم البلاد".

وطالب الكعبي بـ"إيقاف عمليات دخول محصولي الحنطة والشعير بصورة غير رسمية والزام الاجهزة الرقابية والامنية المختصة بمراقبة عمل سايلوات وزارة التجارة والكشف عن الفساد الموجود في عدد منها، وتعزيز دور هذه الاجهزة ايضا في تدقيق الاجراءات الرقابية في مواقع استلام المحاصيل، بما يضمن تسهيل انسيابية العملية التسويقية والحفاظ على الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تفعيل قرار مجلس النواب – لجنة الزراعة بعدم تنقل محصول الحنطة والشعير بين المحافظات".

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