وزير الصحة يدعو مجلس الوزراء الى عدم شمول موظفي الوزارة باستقطاع الرواتب

2020/06/09 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم شمول موظفي الوزارة باستقطاع الرواتب.

وقال التميمي في رسالة وجهها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان ملاكات وزارة الصحة وجيشها الأبيض يخوضون حربا شرسة ومصيرية مع حائجة كورونا للدفاع عن صحة وسلامة ابناء الشعب العراقي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة منهم، ولاستمرار تقديم الخدمات لمواجهة هذه الجائحة يتطلب علينا تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الشريحة لاستمرار تقديم الخدمات ومواجهة هذه الجائحة.

ودعا التميمي الى عدم شمول ملاكات وزارة الصحة والبيئة بأي تخفيض بالراتب والمخصصات لما يقدمونه من جهود عظيمة لأبناء الشعب العراقي.

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