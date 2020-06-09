ذي قار: صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين قمعوا التظاهرات

2020/06/09 | 17:35 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، الثلاثاء، عن صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين "قمعوا" التظاهرات بينهم الفريق الركن جميل الشمري.

وقال الكناني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم اصدار15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، واصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم ١٠/٢٦".

ولفت نائب محافظ ذي قار الى أنه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة الى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ ١٠/١ حتى يومنا هذا".

واشار الكناني الى "تم اطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥/١٠ بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى، ومتابعة البقية لاسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا".

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