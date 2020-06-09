صور.. آصف يواجه ”كورونا“ بالفنون القتالية

2020/06/09 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم تثنِ جائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ آصف محمد من مزاولة رياضته المفضلة الكيكوشنكغاي كراتيه، لذا وجد ضالته بهوايته المفضلة، بعيداً عن الطرق التقليدية.

ويقول لوكالة شفق نيوز، إنه يعطي تدريبات خاصة في الفنون القتالية والدفاع عن النفس من داخل منزله في العاصمة بغداد، وفي الوقت نفسه يعمل على الالتزام بالتدابير الوقائية من الفيروس.

آصف محمد له من العمر ٢٥ عاماً ويدير معهداً خاصاً بالفنون القتالية في بغداد.

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