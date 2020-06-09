شاهد: أشخاص من الجانب الإيراني يدخلون الأرض العراقية بعد حريق في منفذ الشلامجة

2020/06/09 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت غرفة الجوازات في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، إلى الاحتراق بشكل كامل فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مبينين أن الحريق نشبه عدد من الايرانيين حاولوا الدخول إلى العراق واقدموا على نشب الحريق بعد منعهم.إلا أنه بحسب مقطع الفيديو المصور من قبل أحد […]

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