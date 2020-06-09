2020/06/09 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن قرب إعداد التعداد السكاني الكترونيا، مشددا على انه لا يرتبط بأهداف سياسية.وقال وزير التخطيط خلال ترؤس اجتماع غرفة عمليات التعداد العام للسكان إن “التعداد الذي سينفذ إلكترونيا بالكامل، سيكون هدفه تنمويا لخدمة التنمية، ولايرتبط بأي أهداف سياسية”، مشيرا إلى “وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى، مع اقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع حراك قانون الانتخابات.. العراق على موعد مع “تعداد سكاني ألكتروني”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع حراك قانون الانتخابات.. العراق على موعد مع “تعداد سكاني ألكتروني”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).