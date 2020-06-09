صحة الانبار توضح تفاصيل 12 حالة اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم

2020/06/09 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أوضح المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الثلاثاء، تفاصيل تسجيل 12 حالات اصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.وقال العاني لـ /المعلومة/ إن “حالات الاصابة الـ 12 بفيروس كورونا التي سجلت اليوم تعود لشخص من اهالي مدينة الرمادي يعمل في صيرفة في بغداد، اتضح فيما بعد اصابة صاحب […]

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