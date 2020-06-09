2020/06/09 | 17:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار رئيس الوزراء: الدولة ستأمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: الدولة ستأمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: الدولة ستأمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).