مجلس الوزراء يقر قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%

2020/06/09 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%.

وقال مستشار رئيس الوزراء، هاشم داوود في مؤتمر صحفي ان "مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه يستجيب لمطالب المواطنين ويحس بمعاناتهم، ويتم العمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعاتهم، بحسب تعبيره.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الإصلاح الذي نعمل عليه لتأسيس واقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح".

وأضاف قائلاً: "نستجيب لمطالب المواطنين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا".

وتابع: رئيس الوزراء: "نحن أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الازمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي".

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بغداد اليوم-بغداد

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