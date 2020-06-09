الصحة النيابية: لا نحتاج إلى تمديد حظر التجوال الشامل وانما العودة للحجر المناطقي

2020/06/09 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، الثلاثاء (9 حزيران 2020) عدم الحاجة الى تمديد حظر التجوال الشامل إلى أسبوع آخر، مشددا على ضرورة تغيير الخطط وفقا للمعطيات الجديدة.

وقال خلاطي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا بعد الانتشار الاخير يحتاج إلى خطط طويلة الامد على اعتبار أن المعركة طويلة"، لافتا إلى أن "تغيير الخطط وفق المعطيات الجديدة أمر ضروري".

وأضاف أن "حظر التجوال في الأشهر الثالثة الاولى كان مجدي وتمكنا من خلاله على منع انتشار الوباء لكن اليوم نحتاج إلى العودة إلى الحجر المناطقي الفعال"، موضحا أن "الحجر المناطقي يجب ان يصاحبه نزول القوات الامنية والفرق الطبية إلى شوارع وأزقة المناطق التي تضع ضمن الحجر وأن لا يقتصر وجود تلك الجهات على مداخل المدينة فقط".





وشدد على "ضرورة زيادة عدد الفحوصات المختبرية، وتوعية المواطنين ومنع التجمعات بكافة اشكالها داخل المدن".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، و22 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (10711) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (322691)".

وأشار البيان إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (787) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 118، و بغداد/ الكرخ: 67، و مدينة الطب: 73، و النجف: 87، و البصرة: 62، و السليمانية: 93، وأربيل: 44، ودهوك: 1، وكربلاء: 25، و واسط: 13، و كركوك: 7، و ديالى: 26، وبابل: 52، وميسان: 23، والديوانية: 34، وذي قار: 32، والمثنى: 3، وصلاح الدين: 15، و الأنبار: 12".

وأوضح البيان، أن "الوزارة سجلت 259 حالة شفاء، وموزعة كما يلي: بغداد/ الرصافة: 63، وبغداد/ الكرخ: 49، ومدينة الطب: 28، والنجف: 4، و البصرة: 11، و السليمانية: 49، واربيل : 10، و دهوك: 5، و كربلاء: 7، وكركوك: 3، والديوانية: 4، وذي قار: 17، ونينوى: 4، وميسان: 5".

وبينت الوزارة، أنها سجلت "22 حالة وفاة وموزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 5، و بغداد/ الكرخ: 9، و مدينة الطب: 1، والسليمانية: 2، و كربلاء: 2، وديالى: 1، وميسان: 1، وبابل: 1".

وأوضح بيان الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 14268، و مجموع حالات الشفاء: 5831، والراقدين الكلي: 8045، والراقدين في العناية المركزة: 70، بينما بلغ مجموع الوفيات: 392 حالة".

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