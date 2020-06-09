2020/06/09 | 17:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعتزم اجراء تعداد الكتروني للسكان

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