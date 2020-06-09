الزعيم الكوردي ورئيس اقليم كوردستان يستذكران مذبحة مخيم زيوة

2020/06/09 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام النظام السابق بقصف مخيم زيوة بالطائرات الحربية وسقوط عدد كبير من الاطفال والنساء بين قتيل وجريح، مؤكدا ان هذه العملية تشير بوضوح الى وحشية النظام ومظلومية شعب كوردستان.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تمر اليوم خمسة وثلاثين عاما على قصف مخيم زيوة، ففي 9 من حزيران عام 1985 قام النظام البعثي باستخدام ثماني طائرات من نوع سوخوي في عملية قصف مخيم زيوة للاجئين بكل وحشية وتسبب باستشهاد عدد كبير من النساء والاطفال الابرياء".

وقال بارزاني "ان كارثة زيوة تعد واحدة من الصفحات السوداء التي لا تنسى ابدا للدولة العراقية"، مؤكدا "ان من سمع صراخ الجرحى وشاهد الاشلاء المقطعة والمحترقة للضحايا انكشفت له وحشية النظام العراقي في تلك الحقبة ومظلومية الشعب الكوردستاني بكل وضوح".

واضاف بارزاني " ان صمود وبطولة اللاجئين في زيوة والسيدة ئامينا ومئات الامثلة الاخرى للشعب الكوردي كانت رسالة واضحة للجميع تفيد بان العدو مهما كان قاسيا ومهما كان مسلحا فانه لن يستطيع النيل من ارادة التحرر لدى الشعب الكوردي وسيبقى ذليلا ومنهارا".





وحيا بارزاني في هذه المناسبة الاليمة ارواح ضحايا زيوة وجميع ضحايا طريق الحرية، كما حيا "تضحيات وشجاعة الشعب الكوردستاني".

من جهته نشر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، استذكر فيها "شهداء مخيم زيوة"محييا "ارواحهم الطاهرة الذين اصبحوا هدفا لطائرات البعث الحربية في 9 / 6 / 1985 وسقط فيه عددا كبيرا من الاطفال والمسنين مابين قتيل وجريح"، مؤكدا انهم "سيبقودا احياء في ذاكرتنا".

جدير بالذكر ان قاطني المخيم كانوا ممن لجأوا الى ايران بعد تعرض ثورة ايلول الى نكسة نتيجة اتفاقية الجزائر بين ايران والعراق سنة 1975.

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