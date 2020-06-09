الكونغرس الأميركي يستعد لاقتراح عقوبات هي الأكبر على إيران: ما علاقة العراق؟

2020/06/09 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #الولايات_المتحدة الأميركية لن تتوقّف عند حد في عقوباتها على #إيران وحتى بعض الدول الأخرى، إذ يُتوقّع منها أن تقوم بعقوبات جديدة هي الأقوى مقارنة بسابقاتها.في الجديد، قال موقع ” The Washington Free…

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