2020/06/09 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش إبراهيم أبراش ماذا بعد وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل؟ الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية من خلال (التحلل) من الاتفاقات مع إسرائيل وإن كانت خطوة في الطريق الصحيح إلا أنها لا تشكل مخرجاً من المأزق الذي يعيشه المشروع الوطني والسلطة الوطنية، كما أنها أقرب لردود الفعل الانفعالية ما دامت غير مبنية على استراتيجية وطنية للمواجهة ولم يتم التنسيق بشأنها عربياً أو دولياً، وهي حتى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا بعد قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل؟ - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا بعد قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل؟ - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).