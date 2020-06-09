فلسفة تكسير الأصنام : تكسير أكبر صنم للمحمديين - أحمد صبحى منصور

2020/06/09 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ الأستاذ ( أمين المهدى ) مفكر مصري رائع ، وصديق قديم ، جاءنى منه هذا السؤال : ( هل يمكن أن أطلب من حضرتك (إذا كان يمكن أن تجدها بسهولة) تلك الآيات التى تنذر الرسول وتلك التى تهدده بالعذاب؟ ) الإجابة على هذا السؤال سبقت بالتفصيل في مقال جامع بعنوان ( ووجدك ضالا فهدى )، وهو منشور هنا .



ولكن بسبب صلته بموضوع ( تكسير الأصنام ) فمن المناسب أن نجيب عليه هنا باختصار ، يوضح الفارق بين شخ ......





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