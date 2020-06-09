2020/06/09 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو اوبك تتفق على تمديد التخفيض لشهر اخر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو اوبك تتفق على تمديد التخفيض لشهر اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).