الاتحاد الأوروبي: نشعر بالقلق إزاء المتفجرات جنوب طرابلس

2020/06/09 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الأجهزة المتفجرة والافخاخ المتفجرة التي وجدت في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العوامل تسببت في العديد من الإصابات في صفوف النازحين المدنيين العائدين إلى ديارهم مبينا أنه يدعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى التخلص من العبوات والمخلفات المتفجرات من الحروب من خلال […]

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