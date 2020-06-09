فيتامين يكافح كورونا .. تجده في هذه الأطعمة

2020/06/09 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين “K” يمكن أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأوضحت الدراسة المنشورة على موقع “تايمز نيوز ناو” أن تناول فيتامين “K” ضمن نظام غذائي صحي، يمكنه أن يساعد بصورة كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان […]

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