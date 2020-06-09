مجلس الوزراء يقر قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا 10%

2020/06/09 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن هشام داود مستشار رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%.واضاف داود ان "أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب وان قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات العليا من الموظفين".مبينا ان "سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب الموظفين، وان الدولة ستؤمن رواتب الموظفين والوضع ليس بالدرجة الكارثية ".وفي شان الحوار مع واشنطن قال "سيبدأ يوم ١١ من الشهر الحالي وسيتضمن ملفات اقتصادية وثقافية وزراعية وصناعية ".مؤكدا ان "العراق يسعى من خلال الحوار مع الولايات المتحدة لبناء علاقة متوازنة تحفظ للعراق سيادته واستقلاله" .

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