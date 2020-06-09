لا تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام.. التعليم تحذر من قنوات تليغرام مزورة

2020/06/09 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، من قنوات تليغرام مزورة.ودعت الوزارة في بيان، متابعي قرارتها وأخبارها الرسمية الى" توخي الحذر من قنوات تليكرام مزورة تنتحل اسم الوزارة لترويج منشورات مزيفة لا نتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام".

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