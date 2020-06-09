كيف تسلم من الإصابة بعدوى كورونا اثناء ***؟.. تقرير فرنسي يجيب

2020/06/09 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تتبع تقرير فرنسي، الإجراءت الواجب اتباعها للحصول على “جنس آمن” وتقليل فرص الاصابة بعدوى كورونا خلال العلاقات الحميمية.وبحسب تقرير لفرانس 24، فإنه “قد تكون ممارسة الجنس مصدر الإصابة بعدوى فيروس كورونا في حال عدم اتخاذ احتياطات للوقاية.وأوصى خبراء أمريكيون من جامعة هارفارد بمجموعة من النصائح بهذا الشأن، على رأسها الاحتفاظ […]

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