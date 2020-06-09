نائب: الاستقطاعات الحكومية الجديدة لن تشمل رواتب منتسبي الاجهزة الامنية

2020/06/09 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، انه لن يتم فرض أي استقطاعات على رواتب منتسبي الوزارات والتشكيلات الامنية في العراق.وقال الركابي لـ( بغداد اليوم)، "من خلال اللقاءات التي اجرتها لجنة الامن والدفاع مع مجلس الوزراء، عرفنا ان رواتب منتسبي الوزارات والتشكيلات الامنية العراقية لن تكون مشمولة باي استقطاع قادم".واضاف الركابي، ان "العراق يمر بأزمة مالية ولدينا تفاؤل بإيجاد حلول بعيدة عن اي استقطاع لرواتب كل موظفي الدولة سواء اكانت امنية او مدنية مبينا ان "ارتفاع اسعار النفط مؤشر ايجابي قد تؤدي الى بلورة الكثير من الحلول باتجاه تامين الرواتب كل موظفي الدولة دون استثناء".

وخاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها باعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يومياً.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى الوزارات والمحافظات كافة، تضمنت توجيها بتزويد وزارة التخطيط بجرد واحصائية كاملة لاعداد الموظفين ومقدار رواتبهم، خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما، وذلك بحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واقر مجلس الوزراء، برئاسة الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%.

وقال مستشار رئيس الوزراء، هاشم داوود في مؤتمر صحفي ان "مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%".

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