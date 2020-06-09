قرار حكومي بمراجعة ملفات تعيين آلاف الدرجات الوظيفية برفقة القضاء

2020/06/09 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء، هاشم داوود، الثلاثاء (9 حزيران 2020) أن الأيام المقبلة ستشهد مراجعة شاملة ...





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