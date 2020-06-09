صحة الانبار توضح تفاصيل 12 حالة اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم

2020/06/09 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أوضح المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، الثلاثاء، تفاصيل تسجيل 12 حالات اصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.

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