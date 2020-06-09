أمانة مجلس الوزراء تخاطب الوزارات كافة لتزويده بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم(وثيقة)

2020/06/09 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها باعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يومياً.وحصلت “العهد نيوز” على وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى الوزارات والمحافظات كافة، تضمنت توجيها بتزويد وزارة التخطيط بجرد واحصائية كاملة لاعداد الموظفين ومقدار رواتبهم، خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما، […]

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