العراق.. الاستعداد لاستئناف التبادل التجاري في الشلامجة ومندلي

2020/06/09 | 18:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي، الثلاثاء، المضي بإجراءات الهيئة لاستئناف التبادل التجاري في منفذي الشلامجة ومندلي....

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