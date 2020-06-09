تفاصيل مروعة بمقتل شيخ قبيلة بارز على يد طباخه

2020/06/09 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)أعلنت الداخلية السعودية ، عن القبض على مقيم يمني قتل مسناً سعودياً غدراً بسيارته.ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش قوله، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير […]

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