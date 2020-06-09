الصحة العالمية تدعو المتظاهرين لارتداء الكمامات!

2020/06/09 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها للاحتجاجات التي تشهدها أميركا على خلفية مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة أثناء عملية توقيفه، بالرغم من تأكيدها الدائم على أهمية التباعد الاجتماعي، داعية المتظاهرين لارتداء الكمامات، وفقاً لما قاله مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي، بمدينة جنيف السويسرية.وقال غبريسوس إن “منظمة […]

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