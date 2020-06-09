2020/06/09 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، إن الدولة ستأمن رواتب الموظفين والوضع ليس “كارثيًا”.وقال داوود في مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”، إن “أصحاب الدخل المحدود غير مشمولين بقرار استقطاع الرواتب”، مشيرًا إلى أن “قرار استقطاع الرواتب يشمل الدرجات العليا من الموظفين”.وبين داوود أن “سعر النفط الحالي لا يكفي لتأمين رواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء يكشف مصير رواتب الموظفين والاستقطاعات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء يكشف مصير رواتب الموظفين والاستقطاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).