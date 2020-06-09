نائب: الحكومة امام قرارات جريئة يجب اتحاذها سريعاً

2020/06/09 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن خلاطي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى اتخاذ قرارات جريئة بشأن الاموال التي تصرف على الاجهزة القمعية في النظام السابق.وقال النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي في بيان، تلقته “العهد نيوز”، ان “الحجم الكبير للاموال التي تصرف شهريا على الاجهزة القمعية في النظام السابق وتحت […]

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