أوامر جديدة ضد جميل الشمري.. والتنفيذ بيد الكاظمي

2020/06/09 | 18:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير6 أشهر مضت على إصدار مذكرة قبض وتحر بحق الفريق الركن جميل الشمري، والمتهم بالمسؤولية عن أحداث عنف في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار نهاية العام الماضي والتي سقط فيها عشرات الضحايا، دون تنفيذ، ليعود القضاء العراقي إلى أصدار مذكرة قبض ومنع من السفر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الشمري وعدد من الضباط.

صدر أمر اعتقال جديد بحق جميل الشمري مع منع من السفر ومصادرة الأموال

وقال نائب محافظة ذي قار حازم الكناني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، 9 حزيران/يونيو، إن "لقاءً جرى مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله، بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين، لمناقشة كل مايتعلق بالتظاهرات والإجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع الاحتجاجات والدعاوى بحق المتظاهرين".

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وبيّن الكناني، أن "رئيس محكمة استئناف ذي قار أبدى تعاونًا كبيرًا كما العهد به، وأوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات وإجراءات المحكمة خلال الفترة الأخيرة، وتم إصدار 15 أمر قبض بحق ضباط في الأجهزة الأمنية شاركوا بقمع التظاهرات السلمية، وأصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر".

كما أكد، "تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصرًا بإمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، وفتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة إلى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، وتزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حتى يومنا هذا".

وأشار الكناني، إلى "إطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر بعد عدم ثبوت إدانتهم، وإسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها 400 شكوى، ومتابعة البقية لإسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وأوسع بقضايا التفجيرات وعمليات الاغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيًا".

ويأتي تجديد أمر القبض بعد 5 أشهر من ظهور الفريق الركن جميل الشمري في 21 كانون الثاني/يناير المنصرم، في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية رفقة وزير الخارجية السابق محمد الحكيم وعدد من الضباط، على الرغم من صدور مذكرة قبض بحقه منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وبشأن ما أكده نائب محافظ ذي قار الكناني حول حصر تنفيذ الأوامر الجديدة بحق الشمري بالقائد العام للقوات المسلحة، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "مذكرة القبض تعتبر نافذة بمجرد صدورها وواجبة التطبيق"، مبينًا أن "قانون المحاكمات الجزائية، الذي فصل إلقاء القبض على الضباط في حال ارتكاب جرائم، حدد مسارين للتنفيذ".

وأشار التميمي، إلى أن "المادة 21 من قانون المحاكمات الجزائية نصت على: إذا كانت الجريمة مشهودة أي على مرأى ومسمع من الناس فيتم إلقاء القبض بالمباشر على الضابط".

أما الحالة الثانية بحسب المادة 21 من قانون أصول المحاكمات فتنص على: "إذا كان المتهم ضابطًا والجريمة غير مشهودة فيجب موافقة وزارة الدفاع أوالقائد العام للقوات المسلحة لتنفيذ مذكرة القبض، وفقًا لقانون أصول المحاكمات، ومن الممكن أن يعطي الموافقة بالاتصال أو المخاطبة أو أي وسيلة أخرى"، وفق التميمي.

من جانبه قال القانوني أحمد الزيادي، إن "الدور جاء على الحكومة بعد إصدار مذكرة قبض بحق الشمري، وعدم تنفيذها يعني تنصل الحكومة عن واجباتها".

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وقال الزيادي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إن "القضاء أصدر يوم أمس مذكرة قبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة هو ومعه 17 ضابطًا آخر اشتركوا بقمع المتظاهرين".

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