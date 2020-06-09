2020/06/09 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اقترح رجل دين معروف في إيران أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاما من دون أن يتزوجوا ضريبة “كبيرة” للحكومة.وأثار اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي، موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على مدار اليومين الماضيين، وفق ما ذكر راديو “فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك.وأكد إدريسي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل دين يقترح فرض ضريبة على الشاب غير المتزوج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل دين يقترح فرض ضريبة على الشاب غير المتزوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).