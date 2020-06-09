الحكيم يبحث مع حسين استثمار علاقات العراق الخارجية في تحقيق الشراكات الاقتصادية

2020/06/09 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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