إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

2020/06/09 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةوقعت اليونان وإيطاليا اتفاقاً بشأن الحدود البحرية، الثلاثاء، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.يأتي الاتفاق، الذي وُقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط، بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.وأوضح وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية، وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد.وقال: "هذا يوم تاريخي"، مضيفاً أن اليونان تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.

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