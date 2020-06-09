2020/06/09 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ستار أند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية أن منظمة قدامى المحاربين في العراق وافغانستان دعت البيت الابيض للافراج عن خطة منع عمليات الانتحار بين صفوق قدامى المحاربين بعد العديد من التأجيلات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” وباء فايروس كورونا وتداعياته الاقتصادية اضاف المزيد من الضغوط النفسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة قدامى المحاربين تدعو البيت الابيض الى ايجاد خطة تمنع انتحار المقاتلين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة قدامى المحاربين تدعو البيت الابيض الى ايجاد خطة تمنع انتحار المقاتلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).