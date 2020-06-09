كيف تشتري الأطعمة خلال وباء كورونا… الصحة العالمية تجيب

2020/06/09 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح بشأن شراء الأطعمة خلال الانتشار الحالي لفيروس كورونا.يوضح منشور خاص بالمنظمة، أنه يجب غسل الخضروات والفواكه جيدا بالماء قبل تناولها.وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.أما طبخ الأطعمة فقالت المنظمة إنه يجب أن يتم في 70 درجة مئوية خصوصا اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.[…]

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