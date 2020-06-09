والدة شيرين عبد الوهاب مصابة بكورونا !!

2020/06/09 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اشتبهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب بإصابتهما بفيروس كورونا بعد معاناتهم من عوارضه.شيرين وزوجها اخضعا نفسيهما للفحوص الطبية وجاءت النتيجة سلبيّة.ولكن في الوقت نفسه، أظهرت النتائج أن والدة شيرين مصابة بفيروس كورونا، وأن الفحوصات كانت إيجابية.

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