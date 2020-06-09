2020/06/09 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الحكمة تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة بشأن رواتب الاجهزة القمعيـة في النظام السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الحكمة تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة بشأن رواتب الاجهزة القمعيـة في النظام السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الحكمة تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة بشأن رواتب الاجهزة القمعيـة في النظام السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).