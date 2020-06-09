2020/06/09 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يدعو لتنسيق الجهود وايجاد تمويل مستدام لمواجهة التحديات المرتبطة بفايروس كورونا بالنسبة للدول المضيفة للاجئين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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