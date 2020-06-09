العراق يدعو لتأمين تمويل مستدام لمواجهة كورونا للدول التي تستضيف نازحين

2020/06/09 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….دعا وزير الخارجية فؤاد حسين المجتمع الدولي إلى تأمين تمويل مستدام لمواجهة فيروس كورونا في الدول التي تستضيف نازحين ولاجئين.جاء ذلك في مُشارَكته بالمُؤتمَر الدوليِّ حول أوضاع اللاجئين والنازحين أثناء جائحة كورونا عبر الدائرة التلفزيونيّة المغلقة (الكونفرانس).وقال بيان لوزارة الخارجية وتلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان الوزير دعا إلى “تنسيق الجُهُود، […]

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