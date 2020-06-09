“اسوشيتد برس”: الحرس الثوري الايراني يجري تدريبات على إغراق حاملة طائرات أميركية

2020/06/09 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، عن شروع الحرس الثوري الإيراني بتدريبات على إغراق حاملة طائرات أميركية.

ونشرت الوكالة صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، تُظهر قيام إيران بإعادة بناء نموذج طبق الأصل لحاملة من طراز “نيميتز” الأميركية، قبالة ساحل مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مبينة ان القاعدة المزيفة تشبه حاملات الطائرات التي تبحر بها البحرية الأميركية، في مضيق هرمز ومياه الخليج بشكل روتيني، فيما لم يصدر عن الجانب الإيراني أي تعليق على الموضوع.

وكان الحرس الثوري قد أعلن العام الفين وستة عشر، انه قام بتدمير نموذج صنعه لحاملة طائرات أميركية، خلال مناورات أجراها، مستخدما في ذلك عشرات القوارب الهجومية السريعة، والصواريخ المجنحة والباليستية.

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