قيادي بالحشد الشعبي: لا نثق بوعود الأمريكان ونخشى المفاوضات المقبلة

2020/06/09 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي الكرعاوي، الثلاثاء، من اجراء أي اتفاق يقود الى رعاية المصالح الأمريكية في العراق، مؤكدا أن الجانب الأمريكي لا يحترم أي اتفاق مع الاخرين.وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي لا يثق بأي أتفاق أو وعد من الجانب الأمريكي”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة مصلحتها […]

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