2020/06/09 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال جيفري اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي، مهم ليس فقط للصين بل أيضا لبقية العالم.وقال أوكاموتو ”هونج كونج مدعومة بقطاع مالي قوي للغاية … ونظام نقدي يرتكز على قواعد، وتحظى بإدارة جيدة وتفهم جيد من العالم“.وقال خلال اجتماع مائدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمركز مالي عالمي.. صندوق النقد الدولي يشيد بوضع هونج كونج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمركز مالي عالمي.. صندوق النقد الدولي يشيد بوضع هونج كونج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).