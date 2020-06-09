السعودية في يوم واحد تسجل 3288 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/09 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.وسجلت العاصمة الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 […]

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