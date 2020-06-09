لوس أنجلوس لن تحيل المتظاهرين السلميين الى المحاكمة

2020/06/09 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد المدّعي العام لمدينة لوس أنجلوس أنّه لن يحيل إلى المحاكمة آلاف المتظاهرين الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة بسبب انتهاكهم حظر التجوّل المفروض في المدينة بشرط أن لا يكونوا متورطين بأعمال عنف أو نهب أو تخريب.وأعلن المدّعي العام مايك فيوير في بيان، إنّ مكتبه اعتمد “مقاربة غير عقابية خارج المحاكم” للتعامل مع الجنح المتعلقة […]

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